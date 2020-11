Martijn Krabbé reageert op kijkersklacht Kopen zonder kijken

„#rtl4 doe hier wat aan! #kopenzonderkijken lees even de comments. Het is 2020. Volgend seizoen echt meer #diversiteit nodig. Nederland bestaat uit meer mensen dan alleen blanke hetero stellen met kinderwens / zwangere vrouw / kleine kinderen die een woning zoeken!”, aldus de kijker.

Martijn Krabbé geeft uitleg. De presentator antwoordt: „Je hebt volkomen gelijk. We moeten alleen een keuze maken uit de stellen die zich opgeven. Moeten we de diversiteit zelf opzoeken en mensen dwingen om mee te doen? Wat de zwangerschap betreft; dat is voor de meeste mensen precies de reden om te verhuizen. Grt. vd klantenservice.” Het programma wordt gemaakt door Wise Monkeys, het productiebedrijf waar Krabbé mede-eigenaar van is.