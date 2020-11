André Rieu onthult Ivo Niehe de pijn van zijn jeugd

Ⓒ ANP/HH

Afgezien van corona lijkt het leven van ANDRÉ RIEU één groot MUZIEKFEEST OP HET PLEIN. Maar dat is niet altijd zo geweest. Behalve zijn vioolkoffer zeult de koning van de wals een last met zich mee die hij jarenlang met therapie heeft bestreden: het trauma van zijn jeugd. Wat daar gebeurde, vertelt hij vanavond in een speciale aflevering van de TV Show, waarin de wereldster aan IVO NIEHE onthult hoe, destijds, de keuze voor zijn vrouw MARJORIE hem thuis duur kwam te staan...