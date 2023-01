Zanger Marc Anthony voor de vierde keer getrouwd

De bruiloft was in het Pérez Art Museum en werd bijgewoond door meerdere beroemdheden. Het tijdschrift meldt dat David Beckham de getuige van Anthony was en dat onder anderen actrice Salma Hayek, zanger Luis Fonsi en acteur Lin-Manuel Miranda aanwezig waren.

Afgelopen mei werd bekend dat de 54-jarige Amerikaanse zanger verloofd was met zijn 23-jarige geliefde. Het koppel werd in maart vorig jaar voor het eerst samen gezien in Mexico City.

Anthony trouwde al drie keer eerder. Zo was de zanger onder meer van 2004 tot en met 2014 getrouwd met zangeres en actrice Jennifer Lopez, met wie hij twee kinderen heeft. In totaal heeft Anthony zes kinderen.