Frank Lammers maakt film over leraar in coronacrisis

Groeten van Gerri gaat over scheikundeleraar Gerri van Vlokhoven, gespeeld door Frank Lammers, die vanwege het coronavirus genoodzaakt is les te geven vanuit huis. Tijdens een van zijn virtuele lessen vergeet hij een broek aan te trekken en gaat hij ongewenst viral in zijn witte onderbroek. Ook Sanne Langelaar, Heddy Lester, Martin van Waardenberg, Fedja van Huêt, Kees Boot en Viggo Waas hebben een rol in de film.

Het scenario van Groeten van Gerri werd geschreven door Michiel Stroink naar een idee van Lammers met de nieuwe 1,5 metermaatschappij in gedachten. Producent Millstreet Films praat met verschillende partijen om de film deze zomer uit te brengen.