Documaakster duikt in woke: ’Niet iedere minderheid voelt zich onderdrukt’

Premium TV

Tygo Gernandt: ’ADHD stiekem voordeel in mijn vak’

Tygo Gernandt duikt in de wereld van de psychiatrie. Het resultaat is een aangrijpend vierluik over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De 45-jarige acteur/presentator, bij wie zelf op jonge leeftijd ADHD werd vastgesteld, ziet schrijnende gevallen. „Onbegrijpelijk dat een jongen van 21 nie...