Victoria Beckham weer terug bij de Spice Girls

De Spice Girls zijn binnenkort weer in de originele bezetting te bewonderen. The Sun weet te melden dat Emma Bunton, Melanie C, Geri Horner, Mel B en zelfs Victoria Beckham een deal hebben getekend voor een docuserie over de meidengroep. De regie voor de Spice Girls-docu ligt in handen van Jason Hehir, die tevens verantwoordelijk was voor The last dance, de documentaire over basketballegende Michael Jordan die bekroond werd met een Emmy.

„De regisseur en het hele concept van hoe die documentaire werd opgenomen en gefilmd is echt, echt, echt goed. Dus we gaan onze eigen versie met hen maken”, praatte Mel B haar mond voorbij in het Australische tv-programma The project. De docu zal volgens haar hun weg naar de top en enorme impact op de popcultuur in beeld brengen, waarbij tevens nooit eerder vertelde anekdotes en opmerkelijke gebeurtenissen aan bod komen. Mel B gaf dan ook meteen een klein voorbeeld en onthulde een geheim achter een van de meest bekende nummers van de Spice Girls. „De rap die ik voor Wannabe schreef, heb ik op het toilet bedacht, terwijl de andere meisjes aan het zingen waren.”

Het is nog niet bekend wanneer de documentaire uit zal komen. Hoewel niet bekend is of er naast de docu ook nieuwe muziek zal komen, wordt niet verwacht dat Victoria in dat geval ook weer mee zal doen. De voormalige zangeres leek het onlangs heel leuk te hebben toen ze tijdens een karaoke-avond de microfoon pakte om een nummer van de Spice Girls te zingen, maar zou niet van plan zijn haar oude carrière nieuw leven in te blazen.