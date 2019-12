Filmopnames Alex van Warmerdam gestolen uit auto

De camera is rond 14.00 uur ter hoogte van het pompstation bij de Hoogte Kadijk in Amsterdam gestolen uit de auto van een van de crewleden, maakt distributeur Cinéart maandag bekend. Vermoedelijk hebben de daders de filmopnames nauwlettend in de gaten gehouden. De draaidag stond vandaag in het teken van zogenaamde rijshots; moeilijke opnames waarin de cast gefilmd wordt in auto’s. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Dat het voorval van invloed zal zijn op de productie van de film is zeker: alle gestolen opnames zullen opnieuw gedraaid moeten worden. Dit komt bovenop het tekort van 200.000 euro dat door middel van een crowdfunding gedicht moest worden.

Nr. 10 vertelt over de acteur Günter, die als kind is gevonden in een Duits bos. Over zijn afkomst heeft hij zich nooit iets afgevraagd. Op een dag duiken de kompanen van kardinaal Wassinski op, die Günter op de hoogte brengen van zijn ware afkomst.

