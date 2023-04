Premium Het beste van De Telegraaf

Grote veranderingen in het roerige leven van singer-songwriter Douwe Bob zegt in 2024 twee keer ja

Al jaren is hij groot fan van André Hazes sr. Daarom is het voor Douwe Bob (30) een grote verrassing dat hij bij de volgende editie van het razend populaire meezingconcert Holland Zingt Hazes zélf op het podium staat. De zanger maakt zaterdag bekend voor 2024 nog meer in petto te hebben: „Bovendien ga ik dat jaar trouwen!”