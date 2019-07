Ricky Gervais stuurt Amsterdam op muizenjacht

Waar die opdracht aanvankelijk nog lastig leek, maakte Ricky het korte tijd later een stuk makkelijker. Al snel volgden foto’s waarop te zien was bij welk hotel het stoffen beestje verstopt lag achter een plantenbak. Het knuffeldier werd dan ook snel gevonden door zijn nieuwe eigenaar Coen Solleveld. Hij stelde Ricky voor later vandaag een biertje te pakken, maar daarop heeft de komiek nog niet gereageerd via Twitter.

Coen had vrijdag genoeg tijd voor nog een speurtocht in Amsterdam. Niet alleen vond hij Ricky’s muis, hij en een vriend tikten ook het boek van Jane Fallon op de kop. De Engelse schrijfster, die sinds 1982 een relatie heeft met Ricky, verstopte een gesigneerd exemplaar van haar meest recente boek in de hoofdstad.