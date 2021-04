Afrojack, Glennis Grace en Wulf treden op tijdens Songfestivalfinale

Dit optreden brengt met klassiek en dance twee muziekstijlen bij elkaar en bestaat tijdens de finale op 22 mei uit twee delen. In het eerste deel wordt de focus gelegd op een film geregisseerd door Tim Oliehoek. In deze film wordt met muziek van Afrojack en Wulf het centrum van Rotterdam gebruikt en staat de Erasmusbrug centraal. Vanaf het podium in Rotterdam Ahoy maakt Glennis Grace de show af.

„Met deze act willen wij alle energie vanuit Rotterdam Europa insturen en letterlijk weer verbinding maken”, zegt head of show Gerben Bakker. „Niet alleen tussen de kijkers, maar ook met twee unieke muziekstijlen: de beroemde, Nederlandse dancemuziek en de sound van het klassieke orkest.”

Madonna

Bakker is erg blij met de artiesten die meewerken. „We willen tijdens deze editie van het songfestival het beste van Nederland laten zien. Dat doen wij niet alleen met Afrojack, maar ook met vocale toptalenten zoals Wulf en Glennis Grace”, zegt hij.

Voor het geannuleerde songfestival van vorig jaar werden Afrojack en Glennis Grace ook al aangekondigd als de pauze-acts van de songfestivalfinale. In 2019 in Tel Aviv verzorgde Madonna een optreden in de pauze.