Queen Elizabeth wacht moeilijke keuze: wel of niet naar zomerverblijf in Schotland?

De afgelopen 68 jaar heeft ze daar altijd elf tot twaalf weken doorgebracht, van eind juli tot begin oktober, schrijft BuzzE. Ze bewaart er geweldige herinneringen aan en geniet er volop van de ruige natuur. Maar kan ze er in deze tijd van coronabeperkingen en -gevaar wel naartoe?

De vorstin is allereerst gebonden aan het advies van de regering. Niet alleen voor haar persoonlijk maar ook voor mensen van haar leeftijdsgroep. Het ziet ernaar uit dat de geldende beperkingen worden versoepeld, waardoor een reis naar Schotland mogelijk wordt. Maar daarmee is het niet meteen ook verstandig. De Queen en haar man prins Philip (99) reizen niet alleen. Ze hebben een hele staf bij zich en de vraag is of die ook zonder meer mee kan naar Balmoral.

Koningin Elizabeth verblijft sinds 19 maart in Windsor, waar ze door een kleine groep vertrouwelingen wordt bijgestaan. De staf werkt bij toerbeurt en isoleert zichzelf ook tegen besmetting met het virus. Zo’n zelfde rotatiesysteem moet worden opgesteld in Schotland, zeker wanneer er dan andere mensen met haar meegaan.

Vraag is ook wat de koningin en prins Philip al die weken in Schotland willen doen indien de beperkingen voor bezoek en het ontvangen van gasten blijven bestaan. Elizabeth ontvangt in de loop van haar verblijf gewoonlijk haar hele familie, maar bijvoorbeeld ook de premier die een weekeindje komt logeren. Verder zijn er uitstapjes in de omgeving en bezoeken aan Highland-games. Dat alles lijkt nu niet mogelijk. Het risico op besmetting is te groot. Vandaar de lastige afweging: gaan of niet gaan.