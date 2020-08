Kate Moss gaat losss...

Inmiddels is Kate Moss, na een leven vol alcohol- en drugsgebruik, zo fit als een hoentje. Ⓒ IMP Features

Ze zat maandenlang in lockdown in haar Britse woning in Cotswolds, samen met dochter LILA GRACE (17) en haar vriend NIKOLAI VON BISMARCK (33), maar eindelijk kan KATE MOSS de wind weer door haar haren laten waaien. Ze is met haar gezin, zoals zoveel andere sterren, neergestreken op Ibiza en maakt daar, nogal letterlijk, gebruik van een plezierjacht.