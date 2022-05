Maarten van Rossem: ’Met name Gijp kunnen we missen als kiespijn’

Een week geleden wist Van Rossem al te voorspellen dat Vandaag Inside gewoon weer zou terugkeren op de buis. Maar om nou te zeggen dat de Amerika- en geschiedeniskenner hiervoor de champagne ontkurkt... niet bepaald. „Als John de Mol een klein beetje principes had, zou het niet terugkomen”, zegt Van Rossem in zijn eigen podcast. „Dat hele programma, en met name die Gijp, kunnen we missen als kiespijn. Ik kijk er nooit naar, dus ik zit er ook niet zo mee. Je kunt je enorm ergeren aan televisie, maar laten we eerlijk zijn: je hóéft er helemaal niet naar te kijken.”

Sinds zijn beruchte kaarsverhaal, en eigenlijk ook al daarvoor, lijkt iedereen een mening te hebben over Derksen. Volgens Van Rossem is de oud-hoofdredacteur van weekblad Voetbal International ten onder gegaan aan zijn eigen, eindeloze, drang naar uitlokking. „In principe vond ik Johan Derksen – die ik weleens heb geïnterviewd – een aardige man, die serieuze belangstellingen heeft. Hij weet met name veel over de Verenigde Staten en de muziek die daar vandaan komt. Maar Derksen is tegelijkertijd iemand die het ook wel leuk vindt om te provoceren. Dat is zonneklaar. Ik heb begrepen uit de verhalen dat hij daar zijn hele leven last van heeft gehad.”

De Here Jezus

Dat Derksen zich in het decor van Vandaag Inside dikwijls laat verleiden tot uitspraken waar hij later vervolgens weer, soort van, spijt van krijgt, is volgens Van Rossem voor een groot deel te wijten aan de ’infantiele’ context van het programma. „Naar mijn idee heeft hij de pech gehad dat hij – overigens dik betaald – helemaal in de verkeerde talkshow is terechtgekomen. Een programma waarin, en hoe zal ik dat eens beleefd zeggen, jongemannenpret domineert. En waarbij bovendien de leidende geest van dit bedrijf, Van der Gijp, een man is die nooit ouder is geworden dan zeventien. (...) ’Lekker gas geven met de auto’, een grote mond, lachen om seks en poep. Een, in de essentie, infantiele wereld. Dat is Van der Gijp. Een groot kind.”

Anno 2022 lijkt het ondenkbaar, maar in een ver verleden nam Van Rossem zelf weleens plaats aan tafel bij de veelbesproken heren van VI. „Ik heb er een keer bijgezeten, in zo’n tent, en die zat helemaal vol met dronken jongemannen. Die vinden Gijp de Here Jezus. Echt waar. Die zijn ervan overtuigd dat die man een grootse zending in deze wereld te vervullen heeft.” Ook was de Amerika-kenner een keer te gast toen Van der Gijp wegens mentale problemen níet van de partij was. „Die was om de een of andere reden afwezig, en toen was het een normale uitzending.”

Woke vs. pies en poep

Overigens ergert van Rossem zich aan zowel de fanatieke voor- als tegenstanders van Vandaag Inside. „Mag ik zeggen dat ik zowel het woke-geluid als de poep-, pies- en seksverhalen van de jongemannen precies even vervelend vind? Bovendien vind ik het hoogst eigenaardig dat talkshows tegenwoordig vooral gaan over andere talkshows. Het is een wonderlijk, incestueus circus geworden, waarvan je soms denkt: van mij hoeft het niet zo.”

Het gegeven dat VI over het algemeen beter wordt bekeken dan de concurrentie, noemt Van Rossem ’niet zo verschrikkelijk moeilijk’. „Die talkshows zijn natuurlijk allemaal vrij collectief weggezakt in de kijkcijfer top-25. Ik zou zeggen: wil u iets weten over politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, over de structuur van de Nederlandse overheid? Lees een fatsoenlijke krant. U heeft geen flikker aan die talkshows. Niks. Het gaat meestal over het liedje van het Songfestival. Nee, als je echt iets wil weten, moet je iets lezen.”