Cast The Passion hoopt dat corona geen roet in het eten gooit

„O jee. Iedereen hoopt dat het doorgaat”, vertelt Tim Akkerman, die de rol van Jezus speelt, woensdag aan het ANP.

De acteurs zouden dan ook flink balen als het muzikale paasevenement, dat op 9 april plaatsvindt in Roermond, zou worden geannuleerd. „Het zou een domper zijn als dat niet kan vanwege de veiligheid.”

Vooralsnog is The Passion niet in gevaar. De cast kwam woensdag gewoon bij elkaar voor de vooropnames.