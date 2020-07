Is ’folklore’ het beste album ooit van Taylor Swift?

Taylor Swift laat zich op haar nieuwe album van een geheel andere kant horen. Blijvend? Ⓒ Foto ANP / HH

Corona was een verschrikking, maar over tig jaar vertellen we onze kinderen dat het de wereld ook Taylor Swifts achtste album folklore heeft gebracht. Toch? Het staat in elk geval vast dat haar thuisisolatie haar creativiteit opmerkelijk heeft aangewakkerd.