Vanessa Williams kreeg doodsbedreigingen na Miss-verkiezing

„Binnen zes maanden had ik zowel Miss Syracuse, Miss New York State en Miss America gewonnen. En ineens was daar dus de eerste zwarte Miss America. Dat is nu 37 jaar geleden, maar ik herinner me die bedreigingen nog al te goed”, aldus Vanessa.

„Heel veel mensen willen niet geconfronteerd worden met het fenomeen diversiteit en ik was daar toen een symbool van. Dus ik moest mezelf extra bewijzen: dat ik slimmer was, dat ik getalenteerd was en dat ik niet alleen maar een leuk koppie had.”

Uiteindelijk moest Williams haar Miss ’kroon’ afstaan, nadat er naaktfoto’s van haar verschenen in het tijdschrift Penthouse, die genomen waren voordat ze aan de Miss verkiezing meedeed. „Die foto’s zijn achter mijn rug om verkocht, zes weken voordat mijn jaar als Miss America erop zou zitten. Natuurlijk was dat heel vervelend, maar vanuit mijn jeugd was ik er al aan gewend dat ik altijd moest strijden voor mezelf. Dus ook dit incident heeft me sterker gemaakt en me later op plekken gebracht waarvan ik alleen maar kon dromen.”