Jeff Daniels: ’Er zit meer achter verhaal James Comey’

Daniels speelt de oud-FBI-directeur in The Comey Rule, een tweedelige serie over de periode rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, die vanaf vrijdag te zien is op Videoland. Comey besloot elf dagen voordat de Amerikanen naar de stembus gingen het onderzoek naar e-mails van Hillary Clinton te heropenen. Volgens zijn critici kostte haar dat de verkiezingswinst.

In The Comey Rule is ook te zien hoe het bepaald niet botert tussen Comey en Donald Trump, die de FBI-baas uiteindelijk een half jaar na de verkiezingen ontsloeg. De serie is gebaseerd op het boek dat Comey over die tijd schreef. Hij was ook zijdelings betrokken bij de opnames. Daniels verklaart waarom. „Trump verketterde James Comey. Die kant van het verhaal kennen we. Wij vertellen de andere kant. Heel veel mensen, die denken dat ze weten waarom Comey zo handelde, zullen hier wat van opsteken. Want er zit meer achter dan je op Twitter voorbij hebt zien komen.”

Trump spelen

Daniels steekt zelf zijn afkeer voor de Amerikaanse president niet onder stoelen of banken. Toch had dat geen invloed in het kiezen van de rol, stelt hij. „Wie ik ook speel, ik neem de denkbeelden van die persoon aan tijdens het filmen. Zo heb ik het altijd gedaan, of ik het nu met de ideeën eens ben of niet.” De acteur had het ook best interessant gevonden om zelf Donald Trump te spelen. „Ik hou wel van een risico. Met een uitgesproken figuur als Trump kan je de mist ingaan. En als je het juist goed doet, krijg je de president over je heen.”

Toch is Daniels erg blij met de keuze voor Brendan Gleeson als Donald Trump. „We hadden weinig tijd om te repeteren. Maar toen hij de set op kwam voelde je die energie van Trump en merkte ik meteen dat mijn lichaamshouding veranderde. Acteren is een samenspel. De helft van mijn oeuvre is het werk van mijn tegenspelers.”