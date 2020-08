Vrouw Dr. Dre vecht voor helft van zijn vermogen

Nicole beweert in 1996 te zijn gedwongen onder huwelijkse voorwaarden te trouwen, wat zou betekenen dat ze geen recht heeft op de helft van het geld van haar kersverse ex. „Ik was heel terughoudend, wilde me verzetten, was bang de overeenkomst te ondertekenen en voelde me in het nauw gedreven. Door de extreme druk en intimidatie van Andre (Dr. Dre, red.) had ik geen andere optie dan een advocaat in te huren en tekende toch de overeenkomst onwillig vlak voor ons huwelijk”, tekent TMZ op uit de juridische documenten.

Na twee jaar veranderde de rapper volgens Nicole van gedachten. „Andre gaf toe dat hij zich ervoor schaamde dat hij me onder druk had gezet een voorhuwelijkse overeenkomst te ondertekenen en hij verscheurde meerdere kopieën ervan voor mijn neus. Sinds de dag dat hij de overeenkomst verscheurde, begrepen we allebei dat er geen overeenkomst meer was en dat hij nietig was.”

Geen genoegen

Ingewijden van Dr. Dre ontkennen dat hij zich schaamde dat hij enkel onder huwelijkse voorwaarden wilde trouwen en dat hij daarop is teruggekomen. De rapper wil na de scheiding alimentatie betalen en voor al haar kosten opdraaien, maar daar neemt Nicole geen genoegen mee. Zij is van mening dat haar man het meeste van zijn vermogen heeft verdiend tijdens hun huwelijk.

Nicole vroeg in juni een scheiding aan. Het echtpaar heeft samen twee volwassen kinderen.