’Brooklyn Beckham stelt huwelijk uit tot 2022’

Brooklyn, de oudste zoon van David en Victoria Beckham, is van plan om zijn huwelijk zowel in Engeland als de Verenigde Staten te vieren. Oorspronkelijk had het stel hun huwelijk in september 2021 willen vieren, maar hoewel die datum zelfs nog maanden weg is willen ze geen enkel risico nemen. „Brooklyn vond het gewoon te gevaarlijk, omdat er nog geen oplossing is gevonden voor het coronavirus”, aldus een bron.

Romeo (18) en Cruz (15) Beckham worden naar alle waarschijnlijkheid Brooklyns getuigen, waar hun zusje Harper (9) de rol van bloemenmeisje zal vervullen. Moeder Victoria gaat de bruidsjurk voor haar aanstaande schoondochter ontwerpen.