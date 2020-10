Boefje ziet het licht in ‘Corpus Christi’

Nadat hij is weggelopen bij zijn reclasseringswerk, belandt de twintigjarige Daniel in een klein katholiek dorpje waar de lokale pastoor kampt met een alcoholverslaving. Zo’n jonge, energieke vervanger komt dus eigenlijk als geroepen Voordat Daniel er erg in heeft, staat hij al in een kerkelijk gewaad tegenover een groep van honderden dorpelingen.

Zijn ongeremde stijl, met elementjes die hij afkijkt uit zijn eigen rehabilitatie, slaat aan bij de gemeenschap. Het stadje dat nog altijd vol haat en verdriet zit door een auto-ongeluk van jaren geleden, lijkt door hun nieuwe steunpilaar langzaam weer op te krabbelen. De vraag is echter of Daniel dat met zijn verleden ook zelf nog kan.

Het dorpje in Corpus Christi wordt bevolkt door geplaagde mensen, die door regisseur Jan Komasa allemaal een eigen gezicht krijgen. Een knap vastgehouden balans, waarmee de grenzen tussen goed en kwaad vervagen. Maar dit drama, over diepe littekens en de worsteling om te kunnen vergeven, sprankelt vooral dankzij hoofdrolspeler Bartosz Bielenia. Zoveel nuance in een personage getuigt van een groot acteertalent.

✭✭✭✭ (4 uit 5)