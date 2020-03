Willeke Alberti vindt songfestivaljurk uit 1994 terug

Alberti had zich voorgenomen de jurk in Rotterdam te gaan dragen, maar kwam er achter dat ze hem had weggeven voor een veiling. Daarom deed zij in het Radio 5-programma Volgspot een oproep of degene die de japon toentertijd kocht zich zou willen melden.

Dit gebeurde dinsdagochtend, toen Alberti een telefoontje ontving uit Groningen. „De meneer had de jurk gekocht voor zijn vrouw en dochter die hem twee keer hebben gedragen”, vertelt de dolgelukkige artieste aan BuzzE. „Hij wilde hem met liefde aan mij teruggeven. Ik ga binnenkort een keer langs om hem te halen.”

Nostalgische waarde

De zangeres gaf de jurk van ontwerper Paul Schulten mede weg omdat ze hem niet meer paste. Maar omdat ze de afgelopen jaren flink is afgevallen, kan Alberti het unieke kledingstuk nu weer aan. „En hij heeft toch flinke nostalgische waarde voor me”, voegt ze daar aan toe. „Namens Nederland meedoen aan het songfestival is en blijft een van de hoogtepunten uit mijn carrière.”

Alberti is in mei als oud-deelnemer bij de finale van het evenement in Ahoy aanwezig.