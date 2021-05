Festival Spring gaat door als testevenement

De festivalorganisatie had eerder voor de zekerheid al besloten om deze voorjaarseditie van Spring enigszins af te schalen. Zo werd het grote stadsproject ARK, dat oorspronkelijk gepland stond, verschoven naar het najaar.

Inmiddels is Spring uitgeroepen tot een officieel testevenement en kun je met een negatieve (nu nog gratis) coronatest alsnog afreizen naar Utrecht.

’Broeders verheft u ter vrijheid’ van Dries Verhoeven is een requiem voor de werkende mens. Ⓒ Foto Stephen Wilkes

Bijvoorbeeld voor Broeders verheft u ter vrijheid van Dries Verhoeven, die het podium van de Stadsschouwburg heeft omgetoverd tot een werkvloer waar acht uur per dag een levende installatie te zien is. Verhoeven toont hierin, samen met Bulgaarse performers/arbeidsmigranten, de mens als een verstekeling in een groot distributiecentrum. Het is als het ware een requiem voor de werkende mens.

Choreograaf Katja Heitmann laat haar dansers in Motus Mori: meeting the archive intieme één-op-één ontmoetingen (op veilige afstand) aangaan, waarin de performers op zoek gaan naar jouw persoonlijke motoriek. Dit levert unieke ontmoetingen op.

Op het programma staat verder bijvoorbeeld Autoplay van de Duitse choreograaf Moritz Ostruschnjak. Hierin draait het om de invloed van nieuwe technologieën op ons leven. Schweigman& is terug met Spectrum en ook het spectaculaire TANZ van Florentina Holzinger is te zien tijdens het festival. Dit is een macabere parodie op ballet, komedie en pornografie.

Voor wie het testen niet ziet zitten of toch liever thuisblijft, is er nog Spring@home. Deze voorstellingen komen in een box, via telefoontjes of via verschillende online media bij je thuis. Zo is A thousand ways: A Phone Call een spannende sociale proef die de grens tussen afstand en dichtbij zijn opzoekt door een telefoongesprek tussen twee volslagen vreemden te realiseren.

Spring vindt van 20 t/m 29 mei plaats in Utrecht. Info: springutrecht.nl