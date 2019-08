Sterren staan stil bij verjaardag Nipsey Hussle

Snoop Dogg deelde een foto waarop hij met Nipsey staat, en schreef daarbij: „We zullen nooit vergeten wat je hebt achtergelaten.” Meek Mill liet op Instagram weten: „Een fijne verjaardag voor jou, ik weet dat je ergens iets cools aan het doen bent en daar blij over bent.” Rapper YG postte: „We houden van je en we missen je.” Beyoncé wenste de muzikant „een gelukkige verjaardag in het paradijs.”

Ook de vriendin van Nipsey liet van zich horen op zijn verjaardag. „Vandaag eren we jou, King”, schreef Lauren London bij een foto van de rapper op Instagram. „Vandaag moeten we elkaar aanmoedigen en inspireren, want dat is hoe Hussle leefde. Vandaag moeten we elkaar liefhebben en eerlijk zijn, want dat is hoe hij zijn leven leidde. Lang leve mijn wederhelft.”

Volgens TMZ stond de politie in Los Angeles donderdag paraat voor een verwachte herdenking van Nipsey Hussle op de plek waar hij vermoord is. Daar zijn een aantal weken flink wat hekken neergezet om de winkel van de rapper en de zaken ernaast te barricaderen. Volgens Lauren is de afzetting opgebouwd omdat er op het plein aan een eerbetoon voor Nipsey wordt gewerkt.