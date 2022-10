’Zee van tijd’ is beklemmend noodlotsdrama

Wat: drama

Regie: Theu Boermans

Met: Sallie Harmsen, Elsie de Brauw, Gijs en Reinout Scholten van Aschat

Regisseur Theu Boermans benutte zijn afscheid van Het Nationale Theater om zich meer op film te gaan richten, nadat hij slechts een keer eerder de bioscoopbezoeker bediende met zijn toneelverfilming 1000 Rosen (1994). Voor de hoofdrollen koos hij acteurs met wie hij al eerder werkte. Dat pakt goed uit. Reinout Scholten van Aschat en vooral Sallie Harmsen spelen aangenaam naturel als de jonge Lucas en Johanna: vintage jaren 80, dolverliefd, dolgelukkig en onbevreesd. Angst is er vooral bij de kijker, die al snel vermoedt dat dit droombestaan uiteen zal spatten.

Zee van tijd speelt verstoppertje door de latere confrontatie tussen Lucas en Johanna - dan wat theatraler gespeeld door Gijs Scholten van Aschat en de altijd sterke Elsie de Brauw - te versnijden met de gebeurtenissen die eerder het einde van hun relatie inluiden en hen steeds meer van elkaar doen vervreemden. Lucas, later een gerenommeerd podiumregisseur, rakelt voor zijn afscheidsvoorstelling hun traumatische verleden op, zonder Johanna daarin te kennen. Wat ertoe leidt dat zij dat verleden, na jaren zonder contact, samen onder ogen moeten zien. Ook letterlijk, aan de hand van beelden van hun gedoemde zeereis.

Terwijl Boermans qua acteren veelal de finesse zoekt in deze film, is de plot veel meer uitgesproken. Net als in bijvoorbeeld Bride flight eveneens naar een scenario van Van der Pol, voelen sommige dramatische ontwikkelingen in Zee van tijd wat geforceerd. Al bieden ze - toegegeven - ook een sprankje hoop in een noodlotsdrama dat anders uitsluitend zou beklemmen.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)