Familie Aaron Carter: hij is niet met opzet gestorven

Carter werd zaterdag even na 11.00 uur doodverklaard in zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Hij werd volgens TMZ dood aangetroffen in bad. Hoe hij aan zijn einde is gekomen is nog niet duidelijk.

TMZ meldde eerder dat Carter volgens zijn familie "niet kon wachten op de feestdagen" en tijd wilde doorbrengen met zijn voormalige verloofde Melanie en hun zoontje Prince.

Wetshandhavers vonden naar verluidt geen afscheidsbrief, aldus Daily Mirror. De jongere broer van Backstreet Boys-lid Nick Carter kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege zijn drank- en drugsverslavingen. Ook had hij last van psychische problemen.