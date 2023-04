Taylor Swift belooft fans te verrassen tijdens tour

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Taylor Swift belooft haar fans dat geen enkel concert van haar The Eras Tour hetzelfde zal zijn. Dat zei ze tijdens een optreden in de Amerikaanse staat Texas. „Mocht je denken dat je gewoon online de setlist en m’n outfits kan opzoeken, laat me je dan het volgende zeggen over deze tour: we zijn lastig.”