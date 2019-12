Cardi B geeft Offset half miljoen cadeau

In een video die ze dit weekend op Instagram plaatste, zegt de muzikante tegen haar man: „Iedereen weet dat je elke auto die je wil al hebt, en elk sieraad. Wat kan ik nog aan iemand geven die alles al heeft?” Daarop opent een vriend die in het complot zit de koelkast en spoort ze Offset aan te gaan kijken. Hij vindt stapels bankbiljetten van honderd dollar, in totaal 500.000 dollar.

De Migos-rapper komt bij het uitladen van de cash al snel handen tekort en zegt tegen zijn vrouw dat ze hem echt niet zoveel geld hoeft te geven. „Ik weet dat dat niet hoeft, maar ik weet niet wat ik je moet geven en ik moet toch met iets komen”, zegt Cardi daarop. „Je kunt een auto kopen, of meer kleren, of sieraden, of Birkin-tassen voor mij. Je kunt ermee doen wat je wil.”

Toch laat de rapper de vader van haar eenjarige dochter weten dat hij er niet op hoeft te rekenen binnenkort weer zo’n gul cadeau te krijgen. „Fijne verjaardag, maar verwacht geen kerstcadeautje meer van mij”, grapt Cardi in de video.