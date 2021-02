Gisele Bündchen viert Super Bowl-zege echtgenoot Tom Brady

De familie van de sportman, die werd verkozen tot de beste speler van de wedstrijd, keek de Super Bowl vanuit een skybox in het stadion in Tampa. In het filmpje loopt Gisele op haar stiefzoon Jack (13), zoon Benjamin (11) en dochter Vivian (8) af en juichen de kids om de overwinning van hun vader, waarbij Vivian roept: „We hebben gewonnen!.”

Gisele deelde gedurende de dag al kiekjes van achter de schermen bij het grootste sportevenement van de VS. Ook liet ze in haar Stories beelden zien van de halftimeshow van The Weeknd. Ze droeg zondag een shirt waarop ’Go Bucs’ stond en een bijpassend mondkapje met Toms shirtnummer, 12, erop. Tom speelt sinds vorig jaar voor de Tampa Bay Buccaneers in Florida, na bijna twintig jaar bij de New England Patriots uit Boston.