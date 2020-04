’Plannen voor reünie One Direction’

„Ons tienjarig jubileum komt eraan dus we hebben de laatste weken veel met elkaar gesproken, wat erg fijn is”, zegt de 26-jarige zanger tegen The Sun. „Ik weet op dit moment niet wat ik mag zeggen. Er zijn een aantal verschillende dingen waar we aan werken om voor elkaar te krijgen. Maar het is vooral goed om weer contact met elkaar te hebben.”

One Direction ging in 2016 voorlopig uit elkaar zodat alle leden zich op een solocarrière konden richten. Dat was een jaar nadat Zayn Malik de toen nog vijfkoppige groep verliet. De kans dat hij meedoet met een eventuele reünie lijkt niet groot. Hij gaf eerder aan nooit vrienden gemaakt te hebben binnen de boyband en ook geen contact meer te hebben met zijn voormalige collega’s van One Direction.