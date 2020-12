Harry en Meghan gaan strijd aan met koningin Elizabeth

De Sussexes zijn van plan Amerikanen te eren die zich inzetten voor een betere wereld. Het koppel kijkt hierbij vooral naar mensen die zich hard maken voor ’liefdadigheidswerk, onderwijs, wetenschap, literatuur, raciale gelijkheid, gendergelijkheid, milieubeheer, empowerment van jongeren en (geestelijke) gezondheid’, zo blijkt uit documenten die in de VS zijn ingediend. Ook bedrijven en instellingen maken kans op een onderscheiding.

De erelijst zou in het beheer komen van hun Archewell Foundation. Harry en Meghan hebben echter nog altijd geen goedkeuring om deze naam te gebruiken. Het koppel diende het handelsmerk al in maart in, maar de aanvraag werd toen afgewezen omdat hun papieren ’vaag’ en niet ondertekend waren. Hun juridische team diende vorige week de aangepaste aanvraag in, deze is nu onder behandeling.