John Mayer legt concert stil om flauwgevallen fan

De zanger zat midden in zijn liedje Slow Dancing in a Burning Room toen hij ontdekte dat er iets mis was. Hij stopte direct de muziek en vroeg of ze bij bewustzijn was. De menigte maakte vervolgens snel ruimte voor medisch personeel. De vrouw werd ter plaatse behandeld en in een rolstoel weggebracht. Mayer en zijn band verlieten op dat moment voor enkele minuten het podium. Toen hij hoorde dat ze weer oké was, speelde hij verder.

Mayer is niet de eerste die deze week met extra zorg naar zijn fans keek. Billie Eilish legde zondag een concert stil om een bezoeker te helpen die in ademnood leek te verkeren.

Volgens The Hollywood Reporter zijn artiesten zich bewuster van het welzijn van hun fans sinds het Astroworld-festival waar afgelopen november tien mensen om het leven kwamen. Zij kwamen in de verdrukking terecht. Andere bezoekers riepen Travis Scott destijds op om zijn optreden stil te leggen maar hij speelde door.

Bekijk ook: Billie Eilish legt concert stil om fan in ademnood te helpen