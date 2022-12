Lottie Moss heeft spijt van dronken actie: tattoo in gezicht

Lottie, die ook als model werkt, deelt op TikTok een filmpje vanuit haar bed, de dag na haar wilde avondje. „Ik hoef niet veel kwijt over afgelopen avond, behalve het feit dat ik ook wel zonder had gekund....”, vertelt ze terwijl ze de tatoeage laat zien, het woord Lover, die ze onder haar oog heeft laten zetten. „Maar ik maak me er niet druk om. We gaan ervan leren te houden, de wereld moet leren ervan te houden en mijn mam moet ervan leren te houden.”

Toch maakt ze zich blijkbaar op voor de nodige kritiek, want het bijschrift van het clipje luidt: ’Wanneer mensen zeggen dat ze mijn nieuwe gezichtstattoo niet mooi vinden’. Toch kan ze er ook wel weer om lachen. „Drink geen alcohol, kids!”