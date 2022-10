Omstreden Kanye West huurt advocate Johnny Depp in

Ye, zoals de rapper zich inmiddels noemt, ligt de laatste tijd onder vuur. Zo deed hij op sociale media onder meer antisemitische uitspraken en beweringen rondom de dood van de zwarte man George Floyd. Het kwam de ster op veel kritiek te staan en het zorgde er mede voor dat kledingmerk Balenciaga de samenwerking met hem verbrak.

Daarbij ligt Kanye ook al een tijdje in scheiding met zijn ex Kim Kardashian. Volgens TMZ gaan Vasquez en haar team zich hier niet mee bemoeien, maar vertegenwoordigt advocaat Bob Cohen de rapper in deze zaak. Cohen werd eerder ingehuurd door Melinda Gates toen zij scheidde van haar man, Microsoft-oprichter en miljardair Bill Gates.