Recensie ’IIII’: Een kant en klaar feest

Premium Cultuur

Kings of Leon wil niet langer wachten op corona

Albums die uitgesteld zijn vanwege de coronacrisis: ook Kings of Leon kan er over meepraten. De Amerikaanse rockers brengen vandaag hun nieuwe, achtste plaat When you see yourself uit met minimaal een jaar vertraging. „We zijn klaar met wachten”, vertelt Jared Followill namens de groep.