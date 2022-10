Zes titels in race voor NS Publieksprijs 2022

De genomineerden voor de NS Publieksprijs 2022 zijn:

Amalia – Claudia de Breij

– Claudia de Breij De heks van Limbricht – Susan Smit

– Susan Smit De nachtdienst – Esther Verhoef

– Esther Verhoef Dwaalspoor – Suzanne Vermeer

Suzanne Vermeer Fortuna's kinderen – Annejet van der Zijl

– Annejet van der Zijl Master your mindset – Michael Pilarczyk

Miniboekjes

Zowel Susan Smit als Michael Pilarczyk waren nooit eerder genomineerd. Esther Verhoef won de prijs in 2010, met haar thriller Déjà vu. De eerste hoofdstukken van de genomineerde boeken worden ter inspiratie verspreid in boekhandel, bibliotheek en de NS-stations door heel Nederland, door middel van 55.000 fysieke minileesboekjes. Daarnaast biedt NS voor het eerst ook luisterfragmenten aan van de genomineerde titels. De minilees- en luisterfragmenten worden digitaal aangeboden via ns.nl/publieksprijs en zijn vanaf donderdag 20 oktober te lezen en beluisteren.

Lale Gül

Vorig jaar werd een recordaantal stemmen uitgebracht van 210.000. Toen won Lale Gül met haar boek Ik ga leven, een pamflettistische roman over hoe moeilijk het leven is van Büsra, die opgroeit in een Turks gezin waarin men nogal streng vasthoudt aan de religieuze tradities.

De NS Publieksprijs - een initiatief van de stichting CPNB - bestaat, naast de eretitel Boek van het Jaar 2022, uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van € 7.500 en een jaar lang gratis eersteklas treinreizen.

Stemmen kan via nspublieksprijs.nl