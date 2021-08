Nirvana na 30 jaar aangeklaagd door baby op albumhoes wegens kinderporno

Met de iconische foto waarop Spencer Elden naakt te zien is is hij op zijn zachtst gezegd niet blij. Naar eigen zeggen kon hij toentertijd geen toestemming geven voor de kiek, waarop hij vier maanden oud was.

Daarnaast beweert Elden dat er sprake van kinderporno is. Volgens de man was er een afspraak dat zijn geslachtsdeel bedekt zou worden met een sticker, maar is dit later nooit gebeurd. Zijn advocaat stelt dat Elden ’permanente schade’ heeft opgelopen. „Inclusief extreme en permanente emotionele problemen die zich ook fysiek uiten, levenslang verlies van z’n inkomenscapaciteit en het verlies van levensvreugde.” Hij eist nu een schadevergoeding van 130.000 euro van elk van de overgebleven bandleden, de fotograaf en de platenlabels.

Ook claimt hij dat zijn familie nooit een echte vergoeding heeft ontvangen voor de foto of een contract voor toestemming heeft ondertekend. Zijn ouders kregen op de dag dat de foto werd geschoten 200 dollar (170 euro), maar daar is het verder bij gebleven.

Opmerkelijk is dat hij in het verleden er minder moeite mee leek te hebben, omdat hij meerdere keren de foto in het zwembad op diverse verjaardagen opnieuw heeft gemaakt. In 2016 is hij van gedachten verandert en vertelde hij aan GQ: „Recent bedacht ik me: ’Wat als ik het niet oké vond dat mijn penis aan iedereen werd getoond?' Ik had helemaal geen keuze. Eigenlijk ben ik er best kwaad om."

„Iedereen denkt dat je hier geld aan verdient. Dan heb je een afspraakje met een mooie vrouw, en dan ontdekken ze dat je er helemaal niets aan verdient en laten ze je zitten. Mensen denken dat je cool bent omdat je de Nirvana-baby bent. Maar het is erg raar.”