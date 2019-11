Docusoap rond Kevin Hart op Netflix

De comedian en het streamingplatform lieten dinsdag in een statement weten dat de serie Harts dagelijks leven ’als partner, vader, rolmodel en zakenman’ zal volgen. De camera's draaiden tijdens een aantal belangrijke momenten in het leven van de acteur het afgelopen jaar. Onder meer de ophef rond zijn presentatieklus voor de Oscars komt voorbij. Vlak na de bekendmaking dat Hart de host zou zijn van de Oscars van afgelopen februari, doken oudere homofobische tweets en uitspraken op van de comedian, die besloot van de presentatie af te zien.

Het is niet duidelijk of het ongeluk van de acteur eerder dit najaar ook onderdeel is van de realityreeks. De auto waar Hart en twee anderen in zaten, raakte begin september van de weg en belandde in de berm. Hart en een van de andere inzittenden raakten daarbij zwaargewond.