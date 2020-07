Tweeling van prins Christian van Hannover geboren

Christian is de tweede zoon van prins Ernst-August van Hannover, die in naam nog steeds getrouwd is met prinses Caroline van Monaco. Christian (35) heeft een broer, Ernst August, en een halfzus, Alexandra. Hij trouwde in november 2017 in Londen voor de wet met Alessandra de Osma, die hij al in 2005 tijdens een verblijf in Peru had leren kennen. In maart 2018 volgde de kerkelijke inzegening in Lima.

Christian en Alessandra wonen in Madrid, waar ze net op tijd voor de geboorte van de kinderen naar een buitenwijk konden verhuizen. Volgens Spaanse media die het nieuws over de geboorte als eerste hebben gemeld, is de tweeling al op 7 juli ter wereld gekomen.