Natasja uit B&B Vol Liefde in ziekenhuis na koolmonoxidevergiftiging

Zo schrijft de Bed and Breakfast-eigenaresse van Le Moulin in Frankrijk dat ze zich verheugde op de kerstdagen. Het zou haar eerste kerst zijn met haar vriend Huub. „Denk je eindelijk met je liefde kerst te kunnen vieren, maar eindig je in het ziekenhuis”, begint ze haar relaas.

„Gelukkig kunnen we het nog navertellen en waren we in een goed ziekenhuis in Nederland. Schaf aub een koolmonoxidemeter aan. Dit kan je leven redden.”

Ze vertelt dat ze eindelijk dan van de feestdagen kan genieten met haar Huub, die ze na het programma ontmoette. Ook wenst ze iedereen vast een gelukkig nieuwjaar toe.