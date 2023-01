Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight - aflevering 9 Schijtlollige humor in Mafs: ’Oh, nu mag je niet met je benen wijd?’

Door Bernice Breure

De rampzalige huwelijksreis van Martijn en Nicole is eindelijk voorbij. Op Schiphol videobellen ze met Carlo. Ⓒ RTL

Het is de Married at first sight-aflevering waarvan je wist dat die zou komen: Martijn en Nicole geven het op. Zo volwassen mogelijk hebben ze de terugreis van hun dramatische huwelijksreis aanvaard, al krijgen ze op Schiphol bijna weer ruzie. Snel ieder een eigen kant op! Ondertussen zien we de contouren van een volgende mismatch en doet een andere bruidegom net iets te lollig-dubbelzinnig. Houd het een beetje classy, Wichian!