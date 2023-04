’Schokkende verhalen over Tom Cruise liggen voor het oprapen’

In gesprek met Rolling stone vertelt Gibney dat hij off the record verhalen heeft gehoord over Tom Cruise en zijn activiteiten bij de Scientology-kerk die menigeen zou schokken.

Gibney maakte in 2015 de omstreden documentaire Going clear waarin hij laat zien hoe de in 1954 gestarte religie te werk gaat. Cruise is een van de bekendste leden van de kerk en zou veel persoonlijke offers hebben gebracht om te voldoen aan de strenge doctrines.

Zo vertelt Gibney dat Scientology de belangrijkste reden is dat Tom in 2001 na elf jaar een punt zette achter zijn huwelijk met Nicole Kidman. Haar vader is psycholoog, een verboden beroep bij Scientology omdat het vakgebied hun leer tegenspreekt.

Stapje terug

„Het verbaast me eigenlijk dat Tom het nog steeds zo goed doet in Hollywood”, zegt Gibney erover. „Ik denk dat hij wel een stapje terug heeft gedaan bij Scientology, hij is niet meer de ambassadeur die hij eerst was. Het ster-zijn is namelijk superbelangrijk voor hem.”

Gibney won in 2008 de Oscar voor beste documentaire met Taxi to the dark side, over een taxi-chauffeur wiens leven een dramatische wending neemt als hij wordt aangezien voor een Taliban-aanhanger. Zijn nieuwste docu-serie over de Duitse tennisser Boris Becker is net uit, maar hij is alweer bezig aan zijn volgende project: een documentaire over Elon Musk. „Het is nog te vroeg om te zeggen waar die film precies over zal gaan. Maar hij is een intrigerend persoon”.