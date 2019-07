’Avicii had zijn dood niet gepland’

Avicii, de artiestennaam van Tim Bergling, maakte vorig jaar april op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Hij had al langer last van mentale problemen en angsten. Volgens Klas sprak hij daar vaak met zijn vader over. „Als hij in een moeilijke periode zat, belde hij me altijd. We spraken veel over het leven, zijn gedachtes, over meditatie en liefde. Soms praatten we meer dan een uur met elkaar.”

Klas gelooft niet dat Tim zijn dood had gepland. „Het is meer te vergelijken met een verkeersongeluk. Er gebeurde op een bepaald moment heel veel, en dat kwam allemaal tegelijk. Dat bracht hem van zijn stuk.”

Avicii was volgens zijn vader in de periode voor zijn overlijden juist erg gelukkig. „Als je extreem gelukkig bent, is het niet zo moeilijk om ook weer ongelukkig te worden. Kleine dingen kunnen je dan al snel ongelukkig maken en uit balans brengen. Ik denk dat dit ook met Tim is gebeurd.”