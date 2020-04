Zo typeert prinses Märtha Louise jarige dochter

„Je bent zeer filosofisch en ik vind het prachtig hoe jij de wereld om je heen bekijkt en zorgt voor iedereen om je heen”, aldus Märtha Louise. De prinses is ook trots op hoe haar dochter vorig jaar sprak tijdens de begrafenis van haar vader Ari Behn, die op Eerste Kerstdag een einde aan zijn leven heeft gemaakt. „Zelfs op jouw donkerste moment liet je zien hoe je denkt over anderen door jouw wijsheid te delen in de speech op je vaders begrafenis.”

Ook Märtha Louises huidige vriend, sjamaan Durek Verrett, feliciteert Maud. „Iedereen die jou kent, wordt daar een beter mens van. Je leert je moeder en mij zo veel over geduld en acceptatie. Dankjewel liefje.”

Maud is het oudste kind van de Noorse prinses en haar ex-man Ari Behn. Märtha Louise heeft met hem ook dochters Leah (15) en Emma (11).