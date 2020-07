Bridget Maasland en Rachel Hazes weer samen op vakantie

Eerder dit jaar waren Bridget en Rachel in Rome te vinden. Ditmaal wordt Barcelona de eindbestemming. Dat maakte de RTL 4-presentatrice vrijdag bekend op Instagram. „Next stop, Barcelona”, schrijft ze bij een foto.

Het gezelschap vertrekt later dit jaar naar de Catalaanse stad. Dat is misschien maar goed ook, want momenteel dreigt er een nieuwe lockdown in de metropool. Vrijdag maakte de Catalaanse regering bekend dat theaters, bioscopen, sportcentra, zwembaden en discotheken weer moeten sluiten om een nieuwe verspreiding van het gevreesde coronavirus tegen te gaan.