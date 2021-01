Prinses Caroline’s man drie jaar achter de tralies?

Officieel is hij nog steeds getrouwd met Caroline van Monaco. Ⓒ anp

Bracht PRINSES CAROLINE’s echtgenoot ERNST AUGUST VON HANNOVER zijn voorlopig laatste jaarwisseling in vrijheid door? Afgelopen zomer heeft hij zich in Oostenrijk, waar hij tegenwoordig woont, in vier dagen tijd verschillende malen in kennelijke toestand misdragen. Bij een van die incidenten zou hij zelfs zijn opgepakt toen hij met een geweer onderweg was naar een politiebureau in het Almtal.