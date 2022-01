’Adele cancelde optredens vanwege relatiecrisis’

Volgens de Amerikaanse tabloid onderbrak Adele de repetities van haar show om telefoontjes van haar vriend aan te nemen. Ze zou toen in tranen zijn uitgebarsten. Een insider vertelt: „Er is trouble in paradise. Daarom kan ze niet optreden.”

Adele cancelde eerder deze maand haar concertreeks in Las Vegas op het allerlaatste moment. Vanwege de coronacrisis zouden er productionele vertragingen zijn, waardoor het onmogelijk werd de shows door te laten gaan. In een video op sociale media liet de zangeres weten: „Het spijt me ontzettend, maar de shows zijn niet klaar. We hebben de afgelopen periode zo hard gewerkt, maar we zijn gewoon nog niet klaar om jullie de show te geven die jullie verdienen.” De voorstellingen zouden plaatsvinden in het Colosseum, de concertzaal van het hotel Caesars Palace in Las Vegas.

„De helft van mijn team is geveld door het virus en het is gewoon onmogelijk om deze show door te laten gaan. Het spijt me zo ontzettend dat dit last minute komt, echt. We zijn al dertig uur wakker om uit te zoeken hoe we dit hadden kunnen door laten gaan, maar er is nu geen tijd meer over”, aldus Adele. „Ik ben ontzettend van slag hierdoor, ik schaam me diep en ik vind het vooral vreselijk voor de mensen die speciaal hiervoor naar deze plek zijn toe gereisd.”

Eerder werd gesproken dat Adele de concertreeks heeft gecanceld omdat ze niet tevreden zou zijn over de productie van haar shows.