Elton John: hitlijsten bevatten geen 'echte nummers' meer

Toch is niet alles in de hitlijst bagger volgens de 73-jarige zanger. Zo is hij best te spreken over Conan Gray, een 21-jarige singer-songwriter. „Conan komt uit Amerika en hij is de enige persoon in de Amerikaanse Spotify Top 50 die daadwerkelijk een nummer zonder hulp van iemand anders heeft geschreven."

Elton zegt dat iedere andere artiest in de lijst een stuk of vier, vijf schrijvers nodig heeft voor één nummer. Hijzelf hield het met zijn goede vriend Bernie Taupin altijd bij een tekstschrijver. "De meeste tracks in de lijst zijn geen echte nummers. Het zijn stukjes en beetjes, het is mooier om iemand gewoon een volledig, goed nummer te horen zingen."

"Ik hou van mensen die nummers schrijven", vervolgt hij. "Er zijn genoeg mensen die dat doen, maar die hoor je niet op de radio omdat ze te ingewikkeld zijn. In plaats daarvan krijgen we de hele tijd nummers die door een computer zijn gemaakt en daar geef ik niks om."