MeToo-aanjager Alyssa Milano reageert op jury-uitspraak Weinstein

„De jury veroordeelde Weinstein voor 1 aanklacht van verkrachting en 1 aanklacht van het begaan van een seksueel misdrijf. Hij werd vrijgesproken van aanklachten van seksueel roofzuchtig gedrag, die een potentiële levenslange straf kon betekenen”, schrijft zij. Net als Milano’s reactie klinken ook de reacties eronder teleurgesteld, met uitspraken als ’Veel te weinig’, ’Te weinig voor de consequenties die hij verdient’ en: ’Het is een begin, maar niet rechtvaardig genoeg’.

Bekijk ook: Weinstein schuldig aan aanranding en verkrachting

Alyssa Milano behoort niet tot de vrouwen die Weinstein beschuldigde. Wel werd ze zelf twee keer slachtoffer van seksueel geweld. In oktober 2017 herintroduceerde zij op Twitter de hashtag #MeToo, een bedenksel van de Amerikaanse activist en hulpverlener Tarana Burke. Ze schreef: „Suggestie van een vriendin: als alle vrouwen die ooit seksueel geïntimideerd of aangerand zijn, ‘Me too’ als hun status zouden delen, zouden we mensen misschien een idee kunnen geven van de grootte van dit probleem.”

De hashtag explodeerde op Twitter, verspreidde zich over tal van landen en zorgde voor een hele beweging waarin vrouwen zich uitspraken over hun ervaringen en opkwamen voor vrouwen die op het werk te maken hadden met seksueel misbruik en intimidatie. Dat jaar werden Milano en Burke door Time verkozen tot ’persoon van het jaar’.