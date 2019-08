KEES HULST: ’Dit is niet het einde van HENDRIK GROEN’

Steracteur Kees Hulst vindt het jammer dat Het geheime dagboek van Hendrik Groen na twee seizoenen al stopt. Toch ziet hij nog kansen voor de hitserie... op het witte doek! Ⓒ ANP

Binnenkort start bij Omroep Max het tweede, en tevens laatste, seizoen van Het geheime dagboek van Hendrik Groen. In navolging van hitserie De Luizenmoeder willen de makers het succes niet uitmelken en stoppen ze op het hoogtepunt. Jammer voor de fans, maar in gesprek met PRIVÉ verklapt hoofdrolspeler KEES HULST dat dit niet het einde hoeft te betekenen. ,,Het is niet ondenkbaar dat we onze reis voortzetten op het witte doek.’’