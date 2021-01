Corona-troost van Di-rect

Dat gelegenheidsduo had weinig reden te rouwen: Snelle (Lars Bos) heeft de Top 40 Award voor Beste Artiest in de wacht gesleept. Met zijn noteringen in de hitlijst van het radiostation was Snelle, vorig jaar nog Beste Nieuwkomer, de meest succesvolle artiest van het afgelopen jaar. Davina Michelle is uitgeroepen tot Beste Live Act 2020 nationaal.

Racoon had met Het Is Al Laat Toch de Grootste Hit van 2020 te pakken. Bilal Wahib mag zich nu de beste nieuwkomer van Nederland noemen. Miss Montreal won De Beste Alarmschijf met Door de Wind.

De awardshow, die gevolgd kon worden via een live-stream, opende met een muzikale samenwerking tussen Armin van Buuren en Duncan Laurence. Op internationaal terrein werd Dua Lipa gezien als beste live act én beste artiest.

Voor de nieuwe - en hopelijk eenmalige- categorie Beste Coronasoundtrack waren verder Jerusalema (Master KG & Nomcebo), Supalonely (Benee & Gus Dapperton) en Let's Love (David Guetta & Sia) genomineerd.

Het winnende Soldier On werd al op 21 februari uitgebracht, bijna een week voordat in Nederland officieel de eerste besmetting met covid-19 werd geconstateerd. „Soldier On gaat over moed”, liet de band destijds via Facebook weten. „Het is een ode aan iedereen die het durft om op te vallen en zijn plaats durft te claimen in deze angstige wereld waarin we leven.”

De ballad werd pas echt omarmd toen de coronacrisis in alle hevigheid toesloeg, rond mei. Een maand later schopte Soldier On het tot de meestgedraaide plaat op de Nederlandse radio.

Di-rect zou eigenlijk in 2020 hun twintigjarig bestaan vieren met zo’n dertig festival-optredens en twee keer een eigen show in Ahoy. Alles werd afgeblazen. Tijdens een livestreamconcert op De Pier in Scheveningen, werden de bandleden in de zomer verrast met een gouden plaat voor Soldier On. Dat was de eerste in zeven jaar tijd. Of het nummer, een van hun grootste hits ooit, ook zonder corona zo’n grote klapper zou zijn geweest, daarover heeft frontman en drummer Jamie Westland al eens hardop zijn twijfel uitgesproken.